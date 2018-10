Provincia di Treviso: mercoledì le elezioni del Consiglio provinciale

Nella sede della Provincia di Treviso si prepareranno martedì pomeriggio i seggi elettorali per le elezioni che porteranno al rinnovo del consiglio provinciale.

Mercoledì 31 ottobre, dalle 8 alle 23 si svolgeranno le votazioni. Terminate le operazioni di voto, si procederà allo scrutinio delle schede secondo il calcolo ponderale previsto e subito dopo, in Sala Consiglio, si procederà alla proclamazione degli eletti. Due le liste in corsa per il consiglio: a sfidarsi sono i candidati di "Marcon presidente" e della lista "Amministratori di Marca". Normativa, modulistica e aggiornamenti saranno disponibili, da mercoledì, nella sezione “Elezioni Provinciali” sul sito www.provincia.treviso.it