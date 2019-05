Elezioni europee: seggi elettorali speciali per far votare i cittadini romeni

Dal 23 al 26 maggio 2019, i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea eleggeranno, tramite voto diretto, il nuovo Parlamento europeo. Secondo la legislazione romena però, il 26 maggio si terranno oltre alle elezioni per i rappresentanti della Romania nel Parlamento Europeo anche il referendum nazionale indetto dal presidente della Romania.

I cittadini romeni che il giorno delle votazioni si troveranno in Italia potranno votare in uno dei 76 seggi elettorali istituiti presso le sedi delle missioni diplomatiche e consolari della Romania, presso le sedi degli istituti culturali romeni, presso i consolati onorari ed in altri luoghi. L’ambasciata di Romania in Italia ha realizzato una mappa interattiva dei seggi elettorali, disponibile sulla pagina Facebook, sul sito della missione diplomatica e a questo link. In provincia di Treviso ci sarà solo un seggio dove i cittadini romeni potranno votare e sarà all'hotel Maggior Consiglio in strada Terraglio, 140.