Elezioni a Mazzocco, si vota per il rinnovo del consiglio e del presidente di quartiere

Sono ben 12 le candidature arrivate in Comune per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Direttivo del Quartiere Mazzocco-Torni. Questo l’elenco dei cittadini residenti nel quartiere che hanno deciso di scendere in campo, rendendosi disponibili ad operare per la loro comunità: Bertagna Massimo; Bobbo Fiammetta; Cardaci Giuseppe; Cocco Antonello; Collodo Fabiano; Dall’Acqua Francesca; Grosselle Lara; Michielan Marco; Rigon Giorgia; Rossetto Maurizio; Scattolin Elena e Zorzi Waly.

Le elezioni si terranno domenica 12 gennaio e le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9 ininterrottamente fino alle ore 20 presso il Centro Parrocchiale, in via Ronzinella – Località Mazzocco. Ogni persona che abbia compiuto la maggiore età alla data delle elezioni, residente nel quartiere, può votare, esibendo un documento di riconoscimento, previa adesione all’Associazione in qualità di socio (l'adesione può essere fatta anche presso il seggio). L’elettore/socio potrà esprimere, su apposita scheda elettorale, fino a due preferenze indicando il cognome dei candidati. Conclusa la votazione alle ore 20, le urne elettorali verranno aperte e scrutinate dal personale componente il seggio. Il presidente di seggio alla fine delle operazioni di scrutinio proclamerà gli eletti.