Elezioni a Treviso: il Partito comunista rifiuta la collaborazione con Treviso Unica

TREVISO Manca sempre meno al 10 giugno, giornata in cui i cittadini trevigiani saranno chiamati a rinnovare il consiglio comunale e a eleggere il nuovo sindaco del capoluogo di Marca.

Il Partito comunista italiano ha valutato attentamente, in queste settimane, il programma della lista civica Treviso Unica, apprezzandone molte posizioni. Tra queste, la coerenza della candidata sindaco Maristella Caldato che, a detta dei vertici del Pci, "non si è improvvisata opposizione due mesi prima delle elezioni, ma ha portato avanti una sua visione della città dal primo giorno che siede in consiglio comunale". Purtroppo, anche al termine di vari incontri con la candidata, il Partito comunista non si è trovato concorde sul modo politico di agire della consigliera Caldato. "Una collaborazione diretta con la lista Treviso Unica è per noi impossibile" ha dichiarato nelle scorse ore Davide Busetto che ha comunque ribadito il sostegno a molti punti citati nel programma elettorale che sta portando avanti Treviso Unica.

"Come Partito Comunista Italiano abbiamo provato ad unire le varie anime della sinistra trevigiana per queste elezioni ma riteniamo che antipatia e veti incrociati basati su motivazioni di carattere personale abbiano impedito la formazione di un progetto serio e di reale alternativa all'amministrazione Manildo. Rilanciamo l'idea, già espressa nei giorni scorsi, di avviare un forum delle sinistre trevigiane, per evitare situazioni simili in futuro" ha concluso il portavoce della sezione trevigiana.