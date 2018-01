Elezioni politiche 2018: per Forza Nuova scendono in campo Sonego e Di Blasio

TREVISO Nella serata di giovedí 18 Gennaio si è ufficializzata la candidatura di Luciano Sonego per la lista "Italia agli italiani" di Forza Nuova e Fiamma Tricolore per le prossime elezioni politiche del 4 Marzo. Luciano Sonego, con un passato da missino, è membro dell'Istituto Studi delle Venezie. Presenti per l'occasione il coordinatore regionale per Forza Nuova, Andrea Visentin e il coordinatore provinciale per Belluno, Giuseppe De Cet.

Sabato è stato invece il momento per la candidatura di Gianna Di Blasio. Ex leghista, delusa dalle politiche inconcludenti della Lega e conosciuta a Castelfranco Veneto, decide così di sostenere Forza Nuova. "Ho deciso di sostenere Forza Nuova a questa tornata elettorale perché ho avuto modo di conoscere personalmente alcuni militanti forzanovisti e nonostante i media cerchino di farli passare per dei delinquenti, a mio avviso sono persone a modo ed educate". "Sono gli unici che fanno veramente qualcosa per gli italiani - continua Di Blasio -Dalle raccolte alimentari per distribuire pacchi contenenti generi di prima necessitá alle famiglie indigenti, alle passeggiate per la sicurezza, monitorando strade, autobus e treni, evitando cosí che qualche connazionale possa trovarsi in situazioni critiche come è accaduto a me stessa prima di Natale. Sono stata vittima di una tentata aggressione da parte di tre individui che mi si son parati davanti l'auto mentre rientravo a casa. Uno dei tre si è abbassato la cerniera dei pantaloni ed ha tentato di aprire la porta che fortunatamente per abitudine chiudo con la sicura. Che fine avrei fatto se non mi fossi messa a suonare il clacson e non mi fossi rimessa in marcia? Onore quindi a questi ragazzi per quello che fanno e per ringraziarli ho deciso di scendere in campo in prima persona, mettendoci la faccia e supportandoli in questa campagna elettorale". Presente per l'occasione anche il coordinatore regionale per Forza Nuova, Andrea Visentin.