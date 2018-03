Elezioni Politiche, Maria Cristina Piovesana: "Preoccupa la divaricazione territoriale"

TREVISO "L’esito delle elezioni ha concretizzato quel rischio di ingovernabilità del Paese che molti avevano temuto alla vigilia del voto anche per effetto della legge elettorale. Preoccupa altresì la divaricazione territoriale. Il Presidente Mattarella saprà tracciare un percorso per dare un governo all’Italia - ha dichiarato Maria Cristina Piovesana, Presidente di Unindustria Treviso - E’ peraltro necessario che le forze politiche dimostrino senso di responsabilità per far fronte alle molte scadenze, interne ed europee, che ci attendono. Auspichiamo, in particolare, che non vengano smontate, o, peggio, azzerate, quelle riforme che stanno producendo effetti positivi, per il lavoro e le imprese. La prova del governo chiede toni e comportamenti diversi da quelli della campagna elettorale, per poter compiere, con impegno e fatica, quei passi che servono per far crescere il nostro Paese e dare un futuro ai giovani".