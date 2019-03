Elezioni a Ponte di PIave: inaugurata la sede elettorale del sindaco Paola Roma

Un'inaugurazione partecipata quella di sabato mattina a Ponte di Piave, dove la candidata a sindaco Paola Roma ha aperto la sede elettorale, ha presentato il nuovo simbolo della lista ViviPonte e ha ufficializzato il supporto della Lega Nord. Oltre 200 persone hanno preso parte all'apertura della sede assieme a diversi esponenti della Lega: il segretario Toni Da Re, gli onorevoli Andreuzza e Vallardi, il vicepresidente della Regione Veneto Gianluca Forcolin, i consiglieri regionali Villanova e Brescacin, numerosi sindaci del territorio e altre cariche. Tutti hanno voluto portare il proprio supporto a Paola Roma per la sua candidatura a sindaco. Anche il Governatore del Veneto, Luca Zaia, non ha voluto far mancare il suo appoggio con una telefonata in diretta che ha strappato numerosi applausi.

"Nel nostro logo abbiamo scelto di rappresentare un ponte con 5 arcate, che simboleggiano le 5 frazioni: Ponte, Negrisia, Levada, San Nicolò e Busco. E come potete vedere, c'è il simbolo della Lega Nord a sostenerci, in mezzo all'azzurro che rappresenta l'acqua della Piave. ViviPonte riparte dunque da dove era rimasta, i cittadini di Ponte di Piave hanno bisogno di un sindaco operativo, pronto a lavorare per loro. Anche se una strada lo taglia a metà, Ponte è un Comune unito e per volere il bene di Ponte, bisogna viverlo. Ecco dunque ViviPonte: una squadra che è rimata unita, e vuole fare ancora di più per i cittadini" ha detto Paola Roma.