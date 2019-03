Parte la campagna elettorale di "Preganziol viva" e del candidato sindaco Christian Badin

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Venerdì 22 Marzo, dalle ore 19.00 partirà ufficialmente la campagna elettorale della Lista "Preganziol Viva" e del candidato Sindaco Christian Badin. Questa la prima di una serie di tappe che ci porterà nelle varie piazze, quartieri e frazioni, per parlare coi cittadini, confrontarsi sullo stesso livello, e partire dalla strada e non dai salotti. La prima tappa sarà l'incontro in piazza Bachelet a Preganziol, aspettiamo quanti vorranno parlare e confrontarsi col candidato Sindaco.

