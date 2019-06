Elezioni comunali, Mogliano al ballottaggio: alle 19 affluenza al 39,71%

Domenica impegnativa quella che si sta svolgendo a Mogliano Veneto. Il Comune è infatti al ballottaggio per le Amministrative 2019 e a sfidarsi sono il sindaco uscente, Carola Arena per il Partito Democratico, e Davide Bortolato per il centrodestra. Il candidato di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia con le liste civiche Davide Bortolato sindaco e Piazza Civica, al primo turno aveva sfiorato il 50% di preferenze, mentre Carola Arena si era attestata poco sopra al 44%. Niente da fare invece per la candidata del Movimento 5 stelle Roberta Longhin che si era fermata al 6,43%. In ogni caso, per ciò che concerne l'affluenza di questo ballottaggio, questa alle ore 12 si attestava al 18,35% rispetto al 20,83% del primo turno, mentre alle 19 il dato è salito fino al 39,71%.