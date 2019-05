Amministrative a Gorgo al Monticano: Giovannina Cover riconfermata sindaco

Le elezioni comunali di Gorgo al Monticano non hanno deluso le aspettative. Domenica, infatti, nel piccolo comune trevigiano ha votato il 54,81% degli aventi diritto (in ribasso rispetto all'ultima tornata elettorale quando alle urne si era presentato il 65%), superando così il quorum e dando la possibilità al sindaco uscente in quota Lega, Giovannina Cover, di continuare il proprio mandato visto che non erano presenti liste avversarie. Appoggiata dalla lista civica "Obiettivo Comune", la Cover guiderà quindi i propri cittadini per altri cinque anni. Da ricordare che nella sua lista elettorale erano presenti, in qualità di candidati consiglieri, le seguenti persone: Gabriella Anzanello; Graziella Casonato; Daniele Cella; Daniel Dalla Nora; Federica Fattorello; Giacomo Ferro; Andrea Lucchese; Cristian Patres; Barbara Sartor; Patrizia Tasco; Linda Vallardi e Silvana Zanetti.