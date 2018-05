Verso le elezioni amministrative 2018: Palazzo dei Trecento ospita il dibattito tra candidati

TREVISO Le donne professioniste, imprenditrici e artigiane incontrano i candidati alla carica di sindaco per il Comune di Treviso. Questo il nocciolo dell'evento che andrà in scena martedì sera a Palazzo dei Trecento in pieno centro storico, per un evento dalle 19 alle 21 fortemente voluto da Rete al Femminile. L'incontro, dal titolo "Femminile plurale: le Politiche per la città" sarà moderato da Lieta Zanatta, è stato inoltre organizzato in collaborazione con Aidm, Fidapa, commissione Pari opportunità dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Donne impresa Confartigianato, comitato Pari opportunità dell’Ordine degli avvocati e Mammart. Con ingresso libero ad esaurimento posti, si parlerà di vari temi come: sviluppo e sostegno alle nuove iniziative imprenditoriali; iniziative in favore della conciliazione tempi-orari; agevolazioni per eventi culturali e commerciali di iniziativa femminile e azioni di promozione e aiuto per le attività agricole, artigianali e professionali.