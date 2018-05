Comunali 2018, per Ca' Sugana si presenta anche la lista "Treviso Civica" con Rosi e Vitale

TREVISO Sono Franco Rosi (attuale Presidente del Consiglio Comunale a Treviso) e Sossio Vitale (Presidente della Commissione Comunale Cultura, Bilancio e Attività Produttive) i due candidati principali della lista "Treviso Civica" che si è presentata sabato pomeriggio al Parco Uccio di Santa Bona. Una lista però "fatta di persone e non da punte di diamante" ha sottolineato Rosi, tanto che tra i 32 candidati non sussiste ad oggi nessun capolista, mentre lo slogan partitico è già diventato: "Prima le persone". Tanti poi i temi forti su cui punterà il gruppo a questa tornata elettorale, soprattutto quelli legati all'agricoltura, al biologico, allo sport, al sociale e alla sicurezza.

"Ci interessa portare l'attenzione ai servizi di qualità, soprattutto quelli offerti dall'Ulss 2, e alla rigenerazione urbana partendo dall'agricoltura e dal biologico, principalmente nella cinta periurbana tra Prato Fiera e i quartieri di Santa Bona, San Liberale e Monigo - hanno dichiarato in coro Franco Rosi e il 41enne Dario Brollo - Dobbiamo poi riportare la scuola al centro del dibattito politico, per dare così anche luce all'importantissimo polo universitario trevigiano. E non dimentichiamoci la sicurezza stradale lungo tutto il Comune, come anche l'associazionismo e le cooperative sociali, perchè il nostro leitmotiv deve essere quello di lavorare tutti insieme in sinergia uno con l'altro. Infine, puntiamo alla liberalizzazione della A27 e ad una città sempre più volta a temi culturali".

ECCO I 32 CANDIDATI DI "TREVISO CIVICA" :

Buoso Maria, Bazza Carlotta, Bucciol Mariangela, Carniato Nicoletta, Carraro Meri, Chinaglia Daniela, Da Fies Giovanna Chiara, Ghiotto Silvia, Mantovani Barbara, Merli Silvia, Ortica Cristina, Picca Rosanna, Pozzobon Emanuela, Prior Ivana, Riscica Patrizia, Riva Maria Angela, Rosi Franco, Vitale Sossio, Brollo Dario, Bonacina Andrea, Casagrande Corradin Enrico, Costanzo Boschieri Sergio, Ferrarese Stefano, Girotto Rudi, Luzi Paolo, Marangon Vittorino, Mariani Filippo, Masotti Daniele, Mulato Giuseppe, Sardo Infirri Francesco, Scolese Marco e Sordi Larry Lorenzo.