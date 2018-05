In risciò e in bicicletta per spiegare il nuovo programma: ecco il sabato mattina di Manildo

TREVISO Super bicicletatta sabato mattina per Giovanni Manildo e per i 160 candidati della coalizione che lo sostiene. Un po' in bicicletta e un po’ ai gazebo, Manildo e i candidati, partiti da piazzetta Aldo Moro hanno incontrato al mercato del centro e nei quartieri i cittadini. “Il commento più ricorrente delle persone che ho incontrato questa mattina è stato: Vai avanti sindaco, Treviso vuole andare avanti. Per un sindaco non c’è frase più bella”, ha detto Manildo.

“Avete un cuore grande, avete un cuore bellissimo”, hanno detto molti incontrando la carovana guidata da Manildo e osservando il risciò. Dal centro passando per Fiera, Santa Bona e Monigo, Manildo ha ricordato alcuni interventi inseriti nel programma che verranno realizzati già nel primo anno del nuovo mandato: la messa in sicurezza idraulica e viabilistica di via Santa Bona Vecchia dove i lavori inizieranno già questa estate e dove sono già stati messi in sicurezza gli incroci; la nuova rotonda di via Zanella, la nuova cittadella dello sport. Senza dimenticare la nuova pista ciclabile che collegherà Sant’Angelo a Canizzano, la nuova bretella aeroporto – Treviso e i nuovi servizi per alleggerire la Noalese. “Un programma costruito dai trevigiani per Treviso – ha ricordato Manildo – nato da un’esperienza nuova e partecipata come Officine Treviso, fatto per rispondere alle esigenze reali della città”. Il tour nei quartieri proseguirà anche domenica mattina con partenza da Sant’Antonino.

