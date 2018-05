Quartieri al centro, domani la presentazione della lista

TREVISO Sabato mattina alle 12 si svolgerà la presentazione della lista "Quartieri al centro" di Enrico Renosto, sotto la loggia dei Trecento, nel centro di Treviso. Sara' presente il candidato sindaco del centrodestra, Mario Conte e Antonio De Poli, questore del Senato e presidente nazionale dell'UDC. "A simboleggiare i quartieri al centro, il rispetto per il verde, la mobilita sostenibile -spiega Renosto- partiremo in bicicletta, alle 11, tutti e 32 i candidati, dal confine con Merlengo e arriveremo in piazza dei Signori alle 11.45: un modo "dinamico" per presentarci alla città".