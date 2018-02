Elezioni 2018, alla scoperta dei candidati trevigiani: Emanuela Bassan

TREVISO Sono Emanuela Bassan, candidata al Senato nel Collegio Uninominale di Treviso. Sono fiera di aver ricevuto questa opportunità dal P.R.I. Partito Repubblicano Italiano, che da molti anni non si vedeva nelle liste elettorali. Sono iscritta al partito da più di trent'anni, ho avuto il grande onore di conoscere personalmente il Presidente del Senato Giovanni Spadolini, già segretario del P.R.I..

Sono residente in Polesine, ma nella Marca Gioiosa ci sono le mie radici. Mio padre è nato a Lovadina di Spresiano ed a quasi 90 anni ci vive felicemente. Ho frequentato le scuole sia a Lovadina che a Spresiano. Tutti i miei parenti vivono tra Treviso e Conegliano. Continuo a coltivare le amicizie nel territorio. Sono spesso nel Trevigiano anche per motivi sportivi, in quanto sono Dirigente di un'importante società di Pallacanestro, che opera prevalentemente nel Settore Giovanile e Treviso rimane, per tutti noi, la Provincia della "palla a spicchi". Il Basket è uno sport di squadra e ti crea la mentalità di squadra. Mentalità che ho portato anche in tutta la mia attività politica. La mia formazione politica l'ho messa anche a disposizione, più volte, del territorio polesano, candidandomi in Liste Civiche alternative ai pasticciati schieramenti di Centro Sinistra e di Centro Destra.

Sono diplomata Segretaria d'azienda ed ho lavorato in un'industria chimica prima e tessile poi. Da molti anni collaboro con uno studio legale.

Parlando di economia, tema caro ai Repubblicani, noto, ogni volta che vengo a Treviso, quanti capannoni siano chiusi, con la scritta Vendesi o Affittasi. Anche lì l'economia non tira più come una volta, ai tempi del mitico Nordest. Anni e anni di governo locale della Lega non hanno fatto i miracoli. Miracoli che invece erano ben evidenti ai tempi di Bruno Visentini, considerato il "Doge di Treviso" e del Veneto tutto, uomo illuminato, Presidente di Confindustria, Ministro dell'Economia e delle Finanze, repubblicano.

Emanuela Bassan