Euronics, interviene la deputata Colmellere: "Rischio chiusura in Lombardia e Veneto"

“Sono soddisfatta dell'accoglimento del mio ordine del giorno da parte della Camera sul caso Euronics. L’obiettivo è che l’attuale governo giallo-rosso si attivi seriamente e tempestivamente per scongiurare non solo la chiusura dei punti vendita Euronics, che rischiano di abbassare definitivamente le saracinesche, ma soprattutto per salvare centinaia di posti di lavoro". Così la deputata trevigiana Angela Colmellere (Lega).

A seguito della crisi de la Galimberti, infatti, 250 lavoratori prevalentemente negli 11 negozi tra Lombardia e Veneto, rischiano il licenziamento. "La situazione è gravissima e va affrontata il prima possibile per tutelare i dipendenti e le loro famiglie. La società, che opera da 70 anni nel settore degli elettrodomestici e dell’elettronica, è gravata da 82 milioni di euro di debiti, con ricavi netti in contrazione nel 2017 a 182 milioni di euro (dal picco a 236,3 milioni nel 2015), un debito negativo per 25 milioni, una perdita netta di 38,6 milioni, un debito finanziario netto di 24,6 milioni e un patrimonio netto negativo per 29 milioni - chiosa Colmellere - La società con 480 dipendenti, a maggio 2018 aveva aperto una procedura di licenziamento, che prevedeva la chiusura di 11 punti vendita dei 28 esistenti a livello nazionale, dichiarando un primo esubero di 128 lavoratori e una riduzione ulteriore di altri 101 dipendenti”.