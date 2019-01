La "Faggetta del Cansiglio" candidata ad entrare tra i siti dell'Unesco

Venerdì la commissione nazionale italiana per l'Unesco ha preso atto favorevolmente della richiesta del Ministero dell'ambiente di avviare un procedimento per estendere il sito Unesco delle "Faggete" anche a foreste come il Cansiglio. "Sono due anni che mi sono attivato con il Ministero e la Regione per avviare questo procedimento - dichiara Daniele Dal Mas - ora prendo atto con estremo piacere che il Ministero ha avanzato la candidatura. Ringrazio il Ministro per l'ambiente Costa e anche la Regione Veneto, il Presidente Zaia in primis, per aver sostenuto la richiesta presso il Ministero. Si tratta certo di un primo passo, ma l'importante è averlo fatto e ora si spera che tutto l'iter vada per il meglio". "Sono convinto che la faggeta e la biodiversità del Cansiglio 'godano' dei requisiti di unicità richiesti dall'Unesco per l'ammissione del sito - continua Dal Mas - ma ora è anche fondamentale che tutto il mondo della politica da destra a sinistra sia compatto nel sostegno di una candidatura che potrebbe portare a numerosi vantaggi economici per le comnità che vivono nel Cansiglio, ma anche per una maggior tutela ambientale del sito stesso".