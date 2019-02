Ripristino Corpo Forestale dello Stato. presentata proposta di legge

Presentata dall’On. Luca De Carlo di Fratelli d’Italia al Parlamento italiano la proposta di legge per il ripristino e ricomposizione delle funzioni del Corpo Forestale dello Stato, soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi del decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016, (noto anche come riforma Madia).

«La “Riforma Madia” -sostiene De Carlo- avrebbe dovuto comportare un risparmio di 100 milioni di euro in tre anni a fronte di un costo di assorbimento della Forestale tra Vigili del Fuoco e Carabinieri di circa 1 milione, ma già nell’estate 2017 andarono in fumo diversi boschi italiani con danni stimati per 2 miliardi di euro, in cui non fu possibile agire né con forze altamente specializzate tanto meno con mezzi destinati agli interventi in caso di emergenza. Parte dei velivoli del Corpo Forestale furono dismessi o accantonati imponendo perciò alle Regioni di ricorrere a società private dotate di Canadair ed elicotteri».