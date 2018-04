Elezioni comunali a Treviso: Forza Italia punta a valorizzare gli spazi inutilizzati della città

TREVISO Approfittando della vivacità politica della città in questo periodo di campagna elettorale per le prossime elezioni di Treviso del 10 giugno, i candidati di Forza Italia al consiglio comunale Francesco Dimiddio e Veronica De Angelis promuovono la realizzazione di un nuovo progetto riguardante la destinazione degli spazi comunali inutilizzati o occupati abusivamente.

Si tratta della nascita di un “polo del lavoro e delle associazioni”, ossia uno spazio pensato per chi abbia l’esigenza di lavorare ad un progetto, magari in gruppo, senza avere la disponibilità di uno studio o di un laboratorio. Inoltre la proposta è diretta anche a quelle associazioni che hanno la necessità di utilizzare occasionalmente ambienti più capienti di quelli di cui dispongono. Accanto alla consueta campagna elettorale i due giovani candidati raccoglieranno le adesioni per sostenere la realizzazione del progetto, sul tema hanno già incassato l’appoggio di Andrea De Checchi e dei vertici provinciali degli azzurri. Queste le considerazioni di Francesco Dimiddio, ventiseienne candidato di Forza Italia al consiglio comunale: "L’obiettivo è quello di mettere a disposizione dei cittadini uno spazio comunale dove i lavoratori più giovani e ambiziosi e gli studenti possano operare, progettare, proporre nuove idee, senza dover sopportare le spese di un affitto, che date le condizioni non potrebbero pagare. Potremmo definirlo un luogo di coworking, a disposizione di chiunque abbia bisogno di realizzare materialmente dei progetti, architettonici, informatici, artistici o ingegneristici, oltre che a tutte le associazioni di promozione sociale. Attraverso la realizzazione o predisposizione di uno spazio pubblico così pensato, si possono aiutare tutte quelle persone che si trovano nell’anticamera del mondo del lavoro e soprattutto si possono salvare quelle eccellenze locali che per mancanza di mezzi finiscono per non coltivare le proprie competenze ed i propri talenti. Inoltre il progetto è pensato anche per andare in contro alle esigenze delle associazioni del territorio, che sono il vero motore dell’aggregazione in città. La condivisione di questi spazi rappresenta un nuovo concetto di fare comunità; ma si badi bene che agiremo nella più stretta legalità, chiunque voglia aderire dovrà sottoscrivere il rifiuto verso pratiche come l’occupazione abusiva".

Anche Veronica De Angelis è candidata alle amministrative tra le fila di FI e rientra tra i promotori del comitato. "Vogliamo che il progetto vada oltre la bagarre elettorale e che Treviso sia la prima città a creare uno spazio pubblico di coworking, senza padrini politici e

senza favoritismi dettati dal colore della giunta comunale, diversamente da quanto ha fatto qualcun altro in questi anni. Gli spazi ci sono, alcuni sono attualmente occupati illegalmente. Credo che queste siano le risposte che si aspettano quanti, in particolare tra i più giovani, hanno smesso di credere alla politica e alla sua capacità di far rispettare le regole". Ai gazebi elettorali dei due candidati, che si terranno sul territorio comunale sino a giugno, sarà a disposizione dei cittadini anche lo statuto del comitato ed i moduli di adesione, che è gratuita e prevede la sola prescrizione di agire in modo lecito per la persecuzione dello scopo associativo. Inoltre i promotori potranno essere contattati via social e su internet. Gli altri membri promotori del comitato – anche loro under 30 – sono Raffaele Freda, Andrea Zappelli, Carlo Alberto Correale, Giuseppe Propato, Alessandra Peracin ed Erika Fischer.