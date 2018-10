Forza Italia sceglie il rinnovamento: Dimiddio nuovo coordinatore del partito

Il 27enne di Santa Maria del Sile guiderà gli azzurri in città. Erano presenti tutti i vertici del partito comunale e provinciale, Fabio Chies, Ragfaele Baratto, Andrea De Checchi e Davide Acampora all'incontro svoltosi sabato mattina a Santa Bona per la presentazione del nuovo coordinatore cittadino, Francesco Dimiddio, già candidato alle recenti comunali e primo dei non eletti con 127 preferenze. “Forza Italia sta continuando sulla strada del rinnovamento. Nelle grandi città della provincia oramai il partito è interamente rappresentato da una classe dirigente nuova” afferma Fabio Chies, coordinatore provinciale di Forza Italia, “questi ragazzi sono la spina dorsale di questo partito nel territorio. Ora anche a Treviso continuiamo su questa strada con al nomina di Francesco Dimiddio”.

“L’obiettivo del partito in questa provincia” ha chiosato Raffaele Baratto onorevole trevigiano “è quello del radicamento territoriale attraverso amministratori locali e coordinamenti, attraverso un dialogo legale con la Lega, che sia all’insegna del rispetto”. “La nomina di Francesco” ha affermato Andrea De Checchi “ risponde ad un esigenza sempre dichiarata in questo partito, il rinnovamento. Con Francesco già da oggi lavoreremo sui temi legati anche all’amministrazione della città”. “E’ una nomina di cui sentivamo il bisogno c’è molto da costruire” ha chiarito Davide Acampora, “Il compito del coordinamento è quello di aprire le porte a questo partito, siamo disponibili a ripartire, con umiltà aprendo alla partecipazione delle componenti civiche, identificandosi con quelle componenti moderate che sostengono il sindaco Mario Conte.”