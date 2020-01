Forza Italia, attivato il Comitato della sezione di Castelfranco Veneto

È stato attivato, su indicazione dei vertici regionali, il Comitato della sezione di Castelfranco Veneto di Forza Italia il quale avrà l’incarico, nella piena ufficialità, di dialogare con le forze politiche del territorio in vista della tornata elettorale di Primavera. Del Comitato fanno parte l’attuale vicesindaco, Gianfranco Giovine ed i consiglieri di maggioranza Claudio Bergamin, quale capogruppo in Consiglio comunale e Fiorenzo Basso presidente della VI Commissione Ambiente ed attività produttive. A loro inoltre il compito di raccogliere i sostegni e le adesioni per la composizione della lista che si presenterà compatta alle elezioni comunali nella strada maestra che esprime la salda posizione del Partito quale espressione del centro moderato.

Il gruppo di lavoro fa sin da ora appello alle varie componenti della Società civile castellana e più in generale ai Cittadini di buona volontà, per valutare un impegno civico a favore della Comunità, per un’azione concreta di disponibilità e passione per la res publica. A tal proposito i tre componenti del Comitato sono a disposizione per approfondire ogni ipotesi di disponibilità ma soprattutto per sviluppare tematiche di comune interesse.

Questa la dichiarazione di Gianfranco Giovine a nome del Comitato locale di Forza Italia: «Ormai al termine di questo quinquennio, con rinnovato entusiasmo progettiamo il futuro che vede ancora Forza Italia a rappresentare quanti si ritrovano con le idee e progetti per una Castelfranco moderna, sicura ed accogliente. Colgo l’occasione per esprimere la piena soddisfazione, dopo la notizia di questi giorni, della disponibilità da parte del sindaco Marcon, di valutare il proseguo nel percorso amministrativo, che permetterebbe, se i Cittadini rinnoveranno la fiducia, di completare tutti quei progetti in itinere che in soli quattro anni e mezzo, con i lacci della burocrazia e soprattutto le risorse limitate, non si è riusciti a portare a termine».