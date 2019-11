Gazebo in piazza, Forza Nuova per l'Italexit e in difesa di Dio, Patria e famiglia: «Basta fake news su di noi»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Continua nella Marca la campagna di sensibilizzazione di Forza Nuova su temi quali l'ItalExit e la sovranità monetaria. Alcuni esponenti del movimento di Roberto Fiore si sono incontrati nella mattina di domenica a Treviso, nella centrale Piazza Borsa, con un gazebo informativo, distribuendo il giornale del movimento.

Le battaglie

Il direttivo provinciale del movimento, il dirigente provinciale è Marco Grandesso, ha espresso profonda vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti dal maltempo, affondando poi su tematiche sociali e sulla battaglia che più sta a cuore al movimento: «Siamo felici di notare che i cittadini sono concordi con la proposta di Forza Nuova di uscire dalla tirannide monetaria dell'UE; una giusta battaglia che, dopo essere stata cavalcata dai partiti di sistema, con l'unica finalità di acquisire il consenso, è stata poi da questi colpevolmente abbandonata e disconosciuta. Forza Nuova resta coerente con i suoi valori e continua una battaglia che non è impossibile da realizzare. Vicino alla gente e per la gente: Forza Nuova, pur silenziata su Facebook e su buona parte dei media anche attraverso fake news e calunnie, continua la sua battaglia da anni in difesa di Dio, Patria e Famiglia e a favore di una reale sovranità economica del paese».