Forza Nuova Treviso riprenderà l'attività politica nei primi giorni del 2017

TREVISO Dopo lo scioglimento della sezione esistente avvenuto negli ultimi mesi del 2016, Forza Nuova Treviso ha annunciato che riprenderà la sua attività politica nei primi giorni del nuovo anno con un nuovo responsabile e nuovi militanti. La decisione è stata presa per dare continuità dell'attività del movimento in regione, sempre in nome della difesa della terra e della gente, come riferito da Andrea Visentin della federazione di Padova e coordinatore regionale del Veneto.

"Metterò a disposizione la mia esperienza, acquisita in questi anni di militanza, come nuovo responsabile di Forza Nuova Treviso, in pieno accordo con la volontà espressa dalla segreteria nazionale del movimento: l'obiettivo fondamentale sarà sicuramente quello di proseguire nell'impegno che questa sezione ha profuso negli anni, continuando a difendere gli interessi dei cittadini, valore al di sopra di tutto. Questo nuovo lavoro che ci aspetta sarà espressione continuativa della militanza intrapresa sinora" conclude Visentin, "per quel che riguarda la nostra presenza nella provincia, al passo con la costante attività sul territorio mantenuta dalle altre province venete. È sotto i nostri occhi come, ad esempio, il business dell'immigrazione clandestina non sia stato affatto un fuoco fatuo, ma un pericolo ancora presente: Volpago del Montello, salita alle cronache in questo mese, ci sta già vedendo mobilitati e nei prossimi giorni passeremo all'azione".