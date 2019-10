Legge Boldrini e cittadinanza facile, al via la raccolta di firme

Fratelli d'Italia presenta anche in provincia di Treviso la raccolta firme contro la legge Boldrini e la cittadinanza facile. L'iniziativa nazionale, presentata da Giorgia Meloni in piazza Montecitorio a Roma, prevede la raccolta delle firme in tutte le città italiane per dire NoIusSoli.

Gli appuntamenti nella nostra provincia per chi fosse interessato a firmate la petizione di Fratelli d’Italia sono previsti nei seguenti Comuni:

- Preganziol, giovedì 3 ottobre in via Terraglio fronte farmacia dalle ore 09:30 alle ore 12:30.

- Treviso, sabato 5 ottobre in esterno Varco Manzoni dalle ore 09:30 alle ore 13:00.

- Castelfranco Veneto, domenica 6 ottobre in Piazza Giorgione dalle ore 09:00 alle ore 19:00.

- Paese, domenica 6 ottobre in Piazza Andreatti dalle ore 08:30 alle ore 12:00.

- Valdobbiadene, domenica 6 ottobre nella piazza centrale del Comune dalle ore 09:30 alle ore 12:30.