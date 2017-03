Fratelli d'Italia a Ponzano: "Troppi pericoli, si concludano i lavori in via Fontane"

PONZANO VENETO Sono passati quasi dieci anni dalla prima raccolta firme per la messa in sicurezza di via Fontane a Ponzano Veneto. Oltre 300 i firmatari della richiesta presentata dall'allora Comitato Frazione di Ponzano, in forza della quale l'Amministrazione targata Granello-Baseggio aveva iniziato i lavori eseguendo due stralci.

Ad oggi, però, l'attuale Amministrazione targata PD - Rete Ponzano, a quasi tre anni dal suo insediamento, non ha ancora ripreso ed ultimato i lavori. Il circolo di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale di Ponzano Veneto ritiene quindi indispensabile concludere l'infrastruttura mettendo in sicurezza la viabilità di pedoni ciclisti e automobilisti anche con la realizzazione della ciclopedonale, con attraversamenti pedonali ben segnalati ed "evitare che la via non sia utilizzata come una pista di Formula 1. I residenti della zona e del Villaggio Florida non sono cittadini di Serie B". "Favoriamo duenque il percorso verso il centro di Ponzano dove ci sono scuole, servizi e esercizi commerciali - continuano gli esponenti della destra - I 100mila euro previsti per via Pioppe e il restauro del muro di via Bachelet vengano spesi invece su via Fontane".