Fratelli d’Italia e i giovani impegnati: proposto un riconoscimento per i più meritevoli

"I giovani sono il presente ed il futuro del Paese. È doveroso rendere loro un riconoscimento per i traguardi raggiunti, con l’obiettivo di stimolarli a fare sempre meglio. Questo perché il successo delle fasce più giovani della nostra società è un trionfo per tutta la comunità". A dirlo Francesco Altinier, referente comunale per Fratelli d'Italia a Fontanelle. "In quest’ottica, vogliamo sottolineare il risultato ottenuto da Nicola Piccinin di Fontanelle allo Young Ideas Contest di Rimini. La competizione, riservata agli istituti alberghieri e alle scuole professionali del settore agroalimentare, ha visto infatti il nostro giovane concittadino prendere parte alle prove culinarie con il proprio istituto scolastico, l’ENGIM dell’Istituto Brandolini Rota di Oderzo. In particolare, Nicola si è distinto per la realizzazione di un’opera dedicata ai veneti emigrati che è stata premiata con il primo posto. Fratelli d’Italia ritiene quindi doveroso dare lustro a questo ragazzo, come ad ogni altro giovane che si trovi a conseguire risultati importanti nella scuola, nello sport e nel lavoro. Per questo ci siamo attivati inviando una comunicazione all’amministrazione comunale con cui chiediamo di insignire Nicola di un riconoscimento per l’impegno e i risultati raggiunti" conclude Altinier.