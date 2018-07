Fusione dei comuni, Baseggio dice No!

Rimango contrario alla fusione del comune di Ponzano Veneto oggi come allora e sono pronto a farlo con tutti i mezzi . Sono inoltre deluso dal comportamento che il Sindaco Monia Bianchin ha oggi con le sue posizioni in merito , come fui deluso dal comportamento del ex Sindaco Granello. Non tanto per il pensiero di realizzare un certo percorso amministrativo ma di farlo senza un mandato elettorale chiaro, preciso e sostenuto dalla maggioranza elettorale. Credo sia più corretto proporsi ai cittadini con tale finalità e legarla poi al mandato elettorale se eletti !

Forse il sindaco non riesce a realizzare i propri progetti e quindi cerca strade per far fare agli altri ciò che la sua squadra non è riuscita fare? Quale il legame che ci lega con Spresiano e Villorba? La risposta è una e semplice : Nessuna !!!

Certo con Povegliano abbiamo un legame storico sul distretto sanitario e un tempo sulla direzione didattica. Oggi abbiamo il corpo di polizia locale...ma credo non basti per pensare a qualcosa d'altro di più grande... almeno non ora. Proviamo a pensare ad unire alcuni servizi ma non spingiamoci oltre. È comprovato che i comuni che stanno meglio economicamente e strutturalmente sono quelli con 12/15.000 abitanti.

Quindi ? Perché farsi del male ? L'anno scorso l'amministrazione approvò con il nostro voto contrario uno studio per la realizzazione della "Grande Treviso" insieme agli altri comuni della cinta urbana ... guarda caso tutti di centro sinistra. E oggi ? Non vale più ? Forse perché Treviso è cambiato di colore ? Oppure perché lo studio ne ha evidenziato tutti i pregi NEGATIVI? Un avviso chiaro e semplice : farò di tutto e faremo di tutto per fermare questo scellerato passo. Sul Giavera come sul Piave...non passeranno!



Baseggio Antonello

Capo Gruppo Progetto in Comune