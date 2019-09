Conte bis: «Nel governo il nord produttivo non è rappresentato»

«Auguri di buon lavoro al neo sottosegretario alle Politiche agricole, Giuseppe L'Abbate. Ne avrà bisogno. Nella scorpacciata di poltrone del governo Conte bis, voluta a tutti i costi da M5S e Pd, il nord produttivo - che proprio nell'agricoltura vanta uno dei settori più strategici del sistema Paese - non è infatti stato rappresentato come invece meritava. Sono certo, tuttavia, che le doti del sottosegretario L'Abbate lo aiuteranno a mediare con il suo ministro di riferimento a partire dalla legge di Bilancio ormai alle porte. Sarà quello il primo, vero banco di prova in cui anche i produttori e gli allevatori del Nord avranno modo di constatare ed apprezzare tutta la sensibilità e l'attenzione del nuovo governo giallo-rosso verso le sfide che attendono tutta la nostra agricoltura». Così il deputato della Lega Franco Manzato, già sottosegretario alle Politiche agricole del primo governo Conte.