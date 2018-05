Governo, Puppato: "La nomina di Conte è una buona notizia, ma il programma è un caos"

CROCETTA DEL MONTELLO "Dalle 16 di lunedì ho un follower in più, si chiama Giuseppe Conte, dovrebbe essere, anche se non nominato ufficialmente al termine dei colloqui tra i due leader Di Maio e Salvini con Mattarella, il nuovo Premier del Paese. Mi fa piacere abbia pensato di seguirmi nelle mie valutazioni politiche proprio a partire da oggi. Mi farà piacere scambiare attraverso i social opinioni sulle questioni focali per il Paese". Lo dichiara Laura Puppato a poche ore dalla probabile nomina di Conte a Presidente del Consiglio.



"Ebbene ciò che gli dirò è che la sua storia politica e la sua competenza sono gli unici elementi positivi dopo l’avvio di questo sgangherato duopolio lega-5Stelle - continua Puppato - io appartengo alla vecchia guardia, considero importanti le persone; non i clic, non le promesse irrealizzabili e contraddittorie, le idee infatti viaggiano sulle gambe degli uomini e delle donne e divengono così azioni, più o meno positive, in virtù di come le si traduce... Come italiana, prima ancora che militante ed ex parlamentare del PD, devo, voglio essere speranzosa, il mio Paese non può permettersi la mera applicazione di un contratto che definisco una linea piatta e molto schizzata o almeno curvilinea, sul cui rischio e contraddittorietà si sono già espressi pesantemente spread e mercati".



"Infatti, se questa figura sarà un Premier e non il mero esecutore di tale contraddittoria scrittura definita pomposamente “contratto”, dovrà occuparsi di dare a quella linea piatta, corpo e sostanza, ovvero definire le priorità in relazione alle risorse e in relazione alle volontà. Questo è il fare politica obbligatorio per il Paese. Chi svuoterà quel ruolo ha in odio la politica, ovvero le scelte sensate e produttive per il Paese. Oggi devo sperare dopo i passi falsi fin qui compiuti da Lega e 5stelle, che il prof. Giuseppe Conte, uomo da sempre di centro-sinistra, non dimentichi l’importanza della sua figura, del suo ruolo dentro l’assetto istituzionale italiano. Dunque auguri a Giuseppe Conte per tutti noi, italiani. Lo attendiamo alla difficile prova".