Castelfranco: i capigruppo di maggioranza estromettono la consigliera Azzolin

CASTELFRANCO VENETO “Visto le ultime uscite sul recupero delle mura cittadine, riteniamo necessario prendere una posizione netta nei confronti della consigliera Azzolin”.

Con queste parole i consiglieri Baraciolli e Bergamin hanno annunciato la loro posizione in merito alla polemica nata tra la consigliera Grazia Azzolin dalla maggioranza del consiglio comunale cittadino e il vicesindaco Giovine, sottolineando che, “a fronte dello stillicidio oramai quotidiano e ingiustificato nei confronti del vicesindaco e dell’amministrazione, non possiamo che prendere atto di come la consigliera abbia preso definitivamente le distanze dalla maggioranza che governa la città, preferendo a un serio lavoro di squadra, la polemica pretestuosa e infondata a mezzo stampa.”

I due consiglieri di "Lega - Marcon sindaco" e "Forza Italia" hanno voluto poi ricordare come “con questa amministrazione è stata ristrutturata la torre di nordovest attraverso lo stanziamento di fondi propri del comune e oggi si sta restaurando quella di sudest con fondi ministeriali. Quattro delle cinque torri possono dirsi quindi restaurate”. Concludono i due capigruppo: “Molteplici sono stati gli interventi di mediazione posti in essere dai sottoscritti in qualità di capigruppo della compagine di Maggioranza, tentativi, purtroppo, mai andati a buon fine. Per quanto ci riguarda, non senza rammarico, per le considerazioni sin qui dette la consigliera Azzolin si pone definitivamente fuori da questa maggioranza”.