Da Re (Lega): «Nessuno entra nel parlamento UE tranne Greta»

«Il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha negato l’accesso ai locali del Parlamento Europeo a tutti i visitatori esterni, compresi agli assistenti parlamentari provenienti dalle zone rosse, tranne che a Greta Thunberg. Risulta, infatti, ancora confermata la partecipazione della signoria Greta ai lavori della Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare prevista per domani 4 marzo. Ci troviamo di fronte a una disparità di trattamento incettabile, della quale il presidente dovrà rispondere. Ho infatti scritto a Sassoli affinché le sue disposizioni non vengano palesemente violate. Non accettiamo che Bruxelles, ancora una volta, usi due pesi e due misure e pretendiamo che l’audizione in Commissione Envi venga cancellata immediatamente». Così l’eurodeputato trevigiano della Lega, Gianantonio Da Re, sottolinea in una nota.