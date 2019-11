Vedelago, polemica in consiglio comunale tra il sindaco e Fratelli d'Italia

Dopo la formalizzazione del gruppo consiliare "Fratelli d’Italia" da parte dei consiglieri, Antonietta Vettoretto e Oscar Bordignon, il sindaco di Vedelago, Cristina Andretta, ha deciso di passare al contrattacco: «A quanto pare i consiglieri di minoranza Antonietta Vettoretto e Oscar Bordignon non perdono occasione per mettere in mostra la propria mancanza di stile» ha esordito il sindaco.

«Non sono i primi consiglieri comunali, in questi ultimi tempi, ad aver formalizzato a livello consiliare l’appartenenza o il passaggio al partito di Fratelli d’Italia ma, diversamente dagli altri che giustamente hanno motivato la scelta con considerazioni legate alle affinità politiche, Vettoretto e Bordignon giustificano la decisione denigrando la maggioranza. Una maggioranza che, tra l’altro, non ha mai celato l’appartenenza al centro-destra, proprio quel centro destra che recentemente si è riunito a Roma, sotto la guida dei tre leader Matteo Salvini per la Lega, Silvio Berlusconi per Forza Italia e Giorgia Meloni per Fratelli d’Italia, nella manifestazione unitaria “Orgoglio Italiano” contro il governo attuale di Pd e M5S. Fa strano, quindi, che questa presa di posizione che, a rigor di logica politica, ci dovrebbe avvicinare, appaia invece come un pretesto per criticare e sindacare sull’operato del gruppo di maggioranza. Spiace, e molto, perché le risorse impiegate per criticare il mio gruppo potrebbero essere meglio utilizzate per cooperare per il bene di Vedelago. Al contrario, invece, a tutte le nostre proposte avanzate e messe in discussione non sono mai seguite controproposte sensate e fattibili da parte dei due consiglieri di minoranza. Semmai sono state strumentalizzate le nostre scelte che, sebbene non abbiamo la pretesa siano sempre condivisibili, sono sempre il risultato di discussione e confronto tra il gruppo. Chi lavora in squadra lo sa, ma chi invece la squadra continua a cambiarla, probabilmente, non ha avuto la possibilità di capirlo e preferisce denigrare. Aggiungo anche che considero triste che vivano una mia possibile candidatura alle regionali con preoccupazione. Il mio nome non è tra i candidati ma, se questo li preoccupa, credo dimostri ancora una volta quanto il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia sia chiaramente più incline alle strumentalizzazioni, se non alle invidie, piuttosto che al bene del territorio. Personalmente sarei felice se un mio concittadino si candidasse e venisse eletto alle regionali perché rappresenterebbe un’occasione in più per essere rappresentati e considerati. Per loro evidentemente non è così» conclude il primo cittadino.