Il candidato sindaco per Vedelago è Squizzato, espressione del fronte civico

VEDELAGO Alle ore 11 di sabato 14 aprile, al Bar Manfrè in centro a Vedelago, il fronte progressista e civico ha presentato il proprio candidato sindaco che affronterà la sfida elettorale contro Cristina Andretta.

Si tratta di Sergio Squizzato, classe 1961, architetto e assessore uscente all’ambiente, cave e turismo del comune di Vedelago. Sarà lui il capitano della squadra che sfiderà la sindaca uscente con le due liste civiche “Futuro in Movimento” e “Passione Vedelago”. Una proposta quella del fronte civico, espressa con l’indicazione di Squizzato, che abbraccia alcuni temi cardine quali quello ambientale e quello sociale. Il programma sull’ambiente è teso a perseguire degli obiettivi di sviluppo in modo sostenibile e rispettoso del benessere dei cittadini, lavorando sul ripristino delle aree soggette ad attività di cava e sulla valorizzazione del parco del Sile, sviluppando un turismo che porti delle ricadute economiche sul territorio e che permetta alla collettività di poter godere pienamente delle risorse a disposizione, valorizzandone tutti gli aspetti fra cui anche il patrimonio archeologico. Nella proposta ampio spazio viene riservato al sociale, con l’obiettivo di ricostruire un senso di comunità e appartenenza delle persone alla città e alle sua frazioni, in termini di collaborazione e coinvolgimento dei cittadini con l’ente, in particolare i giovani che escono da Vedelago per studiare dopo le scuole medie, che potrebbero essere protagonisti di progetti di alternanza scuola/lavoro sul territorio vedelaghese, avendo la possibilità di mettersi in gioco per la propria terra. Il comune potrebbe quindi offrire spazi ai giovani o fare da connettore con il mondo delle imprese del territorio. Per quanto riguarda la progettualità e le opere pubbliche la proposta di Squizzato è di scegliere un metodo preciso per ogni progetto: prima trovare i soldi. Come? Istituendo un ufficio comunale dedicato a bandi e alla ricerca di finanziamenti, di concerto con l’Unione dei Comuni, potendo così puntare a progetti strutturali e davvero risolutivi. Le due liste civiche a sostegno di Squizzato si caratterizzano per sensibilità diverse e per l’ampia apertura verso un percorso di governo condiviso fra cittadini, abbracciando un fronte trasversale espresso attraverso un progetto comune. Costruite dal basso e in modo partecipato le liste sono: “Futuro in Movimento”, che si concentra su temi legati al territorio e al progresso cittadino e “Passione Vedelago”, una lista fortemente identitaria e legata alle persone che formano il cuore della città, il vero valore aggiunto di Vedelago.