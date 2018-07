De Carlo (Fratelli d'Italia): "Salviamo gi incentivi per imprese"

TREVISO “Senza un intervento legislativo il programma di incentivi del cosiddetto piano industria 4.0 è destinato a scadere alla fine del 2018 e per il sistema delle imprese trevigiane si tratterebbe di un “buco” che potrebbe essere superiore ai 50 milioni di euro. Per questo chiedo ai colleghi di tutti i partiti eletti nel collegio Treviso-Belluno un impegno diretto e trasversale”. Lo ha detto oggi Luca De Carlo, parlamentare di Fratelli d’Italia e segretario della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, sottolineando come nelle intenzioni del governo “non c’è traccia della riconferma del programma di incentivi da 3 miliardi, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni sull’iperammortamento e il superammortamento.

“Due disposizioni – ha sottolineato De Carlo – che in una fase di grande difficoltà nei rapporti con il credito rappresentano per il sistema produttivo trevigiano un’ importante leva di sviluppo. Se il programma non sarà rifinanziato le aziende trevigiane verranno lasciate sole proprio in una fase in cui abbiamo bisogno invece di sostenere la crescita. Il rifinanziamento del programma – ha aggiunto il deputato di Fratelli d’Italia – è stato più volte descritto dalle imprese come una grande spinta agli investimenti produttivi e quindi all’aumento dell’occupazione, secondo anche quanto “fotografato” per la provincia di Treviso dall’Istat. Ma c’è un dato: nel programma del governo non si trova una sola riga che parli di politiche industriali e ciò è molto preoccupante”.

“Ai colleghi di tutti i partiti eletti in questo collegio – ha concluso De Carlo – dico che il dovere di rappresentanza nei confronti del territorio e della comunità ci impone di fare fronte comune e premere sul governo Conte per il ri-finanziamento. Per la collettività trevigiana la manovra economica d’autunno senza questo provvedimento sarebbe una scatola vuota”.