Il sottosegretario Baretta inaugura la trentacinquesima Mostra di Sarmede

SARMEDE Il sottosegretario all’Economia e alle Finanze Pier Paolo Baretta ha partecipato questo pomeriggio all’inaugurazione della XXXV Mostra dell’Illustrazione per l’Infanzia di Sarmede.

“Il valore di questa manifestazione – ha dichiarato Baretta – è riconosciuto nel mondo. Si tratta di un momento importante di dialogo, di relazioni incentrate sulla fantasia, sull’arte, finalizzato a un pubblico importante, quali sono i bambini. La qualità delle opere esposte, l’eccellente organizzazione della mostra, la risposta importante, come ogni anno, del pubblico dei cittadini, rendono questo momento un grande messaggio di pace e di felicità, tanto più necessario in un momento così turbolento della nostra storia contemporanea”. All'inaugurazione hanno presenziato decine di visitatori che hanno rinnovato il fortunato successo di un'iniziativa divenuta storica per il nostro territorio.