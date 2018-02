Incidenti sul lavoro: il consigliere Zanoni chiede l'intervento immediato della Regione

TREVISO “È inaccettabile che si continui a morire sul lavoro. Gli incidenti, anche con vittime sono in aumento in tutto il Veneto: nel 2017 si sono registrati 69mila infortuni con 87 decessi e i dati sono aggiornati solo fino a novembre. Un incremento che non è frutto del caso ma, come denunciato dai sindacati, deriva dal peggioramento delle condizioni lavorative. La Regione dovrebbe intervenire con maggior decisione, per quanto è nelle sue competenze. Servono più controlli, la sensibilizzazione e la formazione non bastano”. È quanto dichiara il consigliere del Partito Democratico Andrea Zanoni che nelle scorse ore ha presentato un’interrogazione a risposta immediata che è stata sottoscritta dai colleghi Stefano Fracasso, Graziano Azzalin, Bruno Pigozzo, Orietta Salemi, Claudio Sinigaglia e Francesca Zottis, oltre a Cristina Guarda (Lista AMP) e Pietro Dalla Libera (Veneto Civico).

“Il quadro è grave in tutte le province, per esempio a Treviso ci sono stati 11.352 casi denunciati nel 2017 un trend in preoccupante ascesa, tanto che nei giorni scorsi il Prefetto Laura Lega ha incontrato tutti gli attori istituzionali e del mondo dell’impresa per fare il punto, decidendo di mappare le situazioni più a rischio. Il 2018 si è aperto in modo altrettanto drammatico: oltre 60 morti a livello nazionale in poco più di un mese, un costo sociale elevatissimo indegno di un Paese civile. Si punta troppo spesso sul contenimento dei costi, ricorrendo a esternalizzazioni e subappalti, senza considerare le conseguenze. Il profitto non può e non deve essere l’unico parametro di riferimento. Questi numeri sono simili a un bollettino di guerra, è necessario mettere in campo tutte le azioni possibili per ridurre una simile piaga. E ognuno deve fare la propria parte. Regione compresa”