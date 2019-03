«Dillo al sindaco»: Stefano Bosa incontra i cittadini di Resana

Avrà inizio questa sera (martedì 19 marzo) alle ore 20.30 presso il Centro “SS. Vittore e Corona” a Castelminio il ciclo di incontri dal titolo “Dillo al sindaco”. Il sindaco Stefano Bosa e la sua giunta incontreranno infatti i cittadini per uno scambio di opinioni sulla vita amministrativa del Comune e per fare una panoramica sui lavori e progetti in corso.

«Come già avvenuto lo scorso anno lasceremo spazio ai cittadini per proposte, suggerimenti e critiche – ha detto il sindaco nel presentare le serate – un faccia a faccia tra la gente e gli amministratori pubblici che va nel senso della trasparenza e della partecipazione, fattori fondamentali per la crescita di una comunità e che contraddistinguono la nostra azione amministrativa». Mercoledì il secondo incontro presso il centro culturale di Resana mentre la chiusura è prevista per giovedì sera presso l’ex asilo “Monumento ai Caduti” nel centro della frazione di San Marco.