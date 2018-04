Indipendenza Veneta supporta il candidato sindaco Mario Conte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

TREVISO Alle prossime elezioni amministrative del Comune di Treviso il Movimento Indipendenza Veneta appoggerà il Candidato Mario Conte. La presentazione ufficiale sarà sabato 28 aprile alle ore 11.00 presso il gazebo di Piazzetta A. Moro (Piazza dei Signori), quando il coordinamento del Cantone di Treviso del Movimento Indipendenza Veneta, con la partecipazione del candidato sindaco Mario Conte, presenterà Silvia Nizzetto, trevigiana di anni 49, madre di tre figli, diplomata all’Accademia delle Belle Arti di Venezia ed attualmente vice coordinatore nazionale del Movimento, come candidata Trevigiana nella lista civica “Mario Conte Sindaco”.

“Abbiamo attentamente esaminato i programmi politici delle diverse formazioni e liste che si presenteranno alle elezioni comunali nella piena libertà che ci è data dal fatto di ritenere il nostro progetto politico indipendente dagli schieramenti partitici tradizionali divisi tra destra e sinistra, con l’unico scopo di trovare nei programmi dei candidati i punti programmatici più affini ai nostri contenuti. Il candidato Conte si è rivelato, per pensiero e affinità culturale, il più sensibile e vicino alle nostre proposte e lo stesso, sottoscrivendo il nostro documento, si è impegnato a portare avanti in caso di vittoria le nostre istanze”. Questo il pensiero del Coordinamento provinciale di Indipendenza Veneta. Confidiamo in una vostra gradita partecipazione.