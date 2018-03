Infortuni mortali sul lavoro: il Partito Democratico al fianco di Cgil, Cisl e Uil

MASERADA SUL PIAVE A pochi giorni dall’ultimo caso di morte sul lavoro, che ha coinvolto un operaio di 53 anni di Maserada sul Piave, anche il PD provinciale si esprime su questo delicato tema, purtroppo sempre di grande attualità. Nonostante i forti segnali di ripresa produttiva ed economica, come confermano tutti i principali istituti di rilevazione, la qualità e sicurezza nel lavoro non sono ancora elementi garantiti e scontati.

“La triste cronaca di questo inizio anno ci consegna la fotografia di un territorio che se da una parte vede aumentare il lavoro e le assunzioni, dall’altra registra un’impennata degli infortuni, in qualche caso mortali – dichiara Claudio Niero responsabile lavoro della segreteria provinciale - Nel passato, anche recente, molto è stato fatto dalle nostre imprese e dai lavoratori per fronteggiare questo fenomeno, in primo luogo accrescendo la sensibilità culturale oltre che organizzativa per contrastarlo. La ripresa oggi, anche per effetto delle nuove condizioni organizzative del lavoro, ci richiama tutti ad un costante impegno verso la sicurezza, un impegno che riguarda le imprese e i lavoratori ma che non deve escludere le associazioni di rappresentanza e le istituzioni.”

“Il PD della provincia di Treviso si impegnerà per dare il proprio contributo in tal senso, con incontri formativi e coinvolgendo gli attori economici, sindacali e imprenditoriali del territorio, con l’obiettivo che la parola ripresa coincida sempre più con qualità del lavoro e tutela dei lavoratori” conclude il Segretario provinciale Giovanni Zorzi.