Elezioni a Istrana, scende in campo Maria Grazia Gasparini

ISTRANA E' Maria Grazia Gasparini, 43 anni, sposata con un figlio, attuale assessore alla cultura e alle politiche giovanili uscente, il candidato sindaco per le amministrative ad Istrana del giugno prossimo. La decisione è stata presa di concerto dai gruppi “Istrana Libera” (amministrazione uscente), “Progetto Vispo” e “Lega Nord Istrana” che hanno dato vita a “Alleanza per Istrana”. La lista sarà composta da persone della società civile, alcune anche facenti parte di partiti politici, vicine ad un area politica di forze moderate di centro/centrodestra, in cui si integrano, in un connubio d’intenti, la continuità dell’attività amministrativa e il rinnovamento con le idee dei giovani, impegnati nelle realtà associative.

"Questa coalizione -si legge in un comunicato- sta lavorando da tempo per proporre un programma amministrativo credibile, semplice ma ambizioso, con progettualità che tengano conto dell’interesse primario del cittadino, dialogando congiuntamente con la società civile e le forze politiche, per avere un confronto sano e trasparente sui progetti concreti da realizzare di interesse generale".