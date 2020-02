Italia agli italiani: il nuovo progetto di Forza Nuova parte da Treviso

Partirà dal Veneto il nuovo progetto politico di Forza Nuova. Si chiama "Italia agli italiani" e nasce per dare voce a tutti coloro che «vogliono lottare, mettersi in gioco, per il nobile obbiettivo della rinascita nazionale».

«Una rinascita - afferma Forza Nuova - che deve partire da ciò che viene richiesto a gran voce da quell'Italia che anima le periferie delle città e i centri della provincia profonda: i diritti sociali, sacrificati sull'altare della globalizzazione e del turbocapitalismo, la legittima aspirazione di autodeterminazione, negata dalla tirannide dei burocrati europei e dalle decisioni eterodirette. Nell'età del pensiero unico dominante, Italia Agli Italiani è un progetto di libertà per chi è dissidente, non allineato, politicamente scorretto». La presentazione ufficiale avverrà a Treviso giovedì 6 febbraio presso l'hotel Ca' del Galletto in Via Santa Bona Vecchia alle ore 21. La serata sarà introdotta da Giustino D'Uva e Marco Grandesso. Luca Leardini presenterà la serata a cui interverranno Roberto Fiore, Maurizio Paniz, Paola De Pin, Sabrina Bulgarelli e Gloria Callarelli.