Lavoratori dei trasporti della Cisl, Ilario Potito riconfermato quale Segretario generale

CISON DI VALMARINO Tra le categorie della Cisl Belluno Treviso che in questi giorni stanno rinnovando i loro organismi, anche il settore dei trasporti rappresentato dalla Fit mercoledì 22 a Castelbrando ha tenuto il proprio Congresso. La categoria rappresenta più di mille lavoratori delle province di Belluno e Treviso ed opera in diverse aree quali l'igiene ambientale, le attività ferroviarie, gli autoferrotranvieri, il trasporto merci e logistica, gli aeroporti e la viabilità. L'assemblea congressuale ha eletto il nuovo Direttivo territoriale allargato a 15 componenti, così da permettere una migliore rappresentanza. Pur confermando in parte la precedente struttura, è avvenuta una svolta con l'inserimento di tre giovani under 35 e di tre donne.

Confermato il segretario generale, Ilario Potito, 36 anni di Mogliano Veneto, che sarà affiancato in segreteria da Piero D'Iseppi e Urs Passi. “Mi sono messo a disposizione dell'organizzazione per dare il mio contributo - afferma Potito - ma mi rendo conto che sto ricevendo da questa esperienza più di quanto mai avrei potuto immaginare. Ringrazio tutti gli iscritti e lancio un appello ai giovani che oggi hanno la fortuna di lavorare: riprendete a frequentare le sedi sindacali. Il sindacato è di tutti e non deve diventare l'ennesima casta. Riprendiamo in mano il nostro destino, anche per aiutare chi oggi non ha né un lavoro né diritti da difendere”.