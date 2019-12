Raccolta firme per dire no alla riforma del fondo salva-stati

"Stop Mes! Fermiamo l'ammazza-Stati". La Lega, in Veneto, scenderà in 200 piazze nel fine settimana per dire no alla riforma del fondo salva-stati. L'appuntamento è per sabato 7 e domenica 8 dicembre. Una riforma "non emendabile", "inutile" e "potenzialmente a rischio", dice la Lega che chiederà ai cittadini la petizione per invocare lo stop al Trattato.

«Un meccanismo che più che aiutare i nostri cittadini pare studiato su misura per le banche tedesche -dice Lorenzo Fontana, vicesegretario federale della Lega e commissario veneto- Vogliamo che il governo tenga fede alla risoluzione presentata dalla Lega, e votata, a giugno e che dà centralità al parlamento, che è sovrano. No a decisioni sulla testa dei cittadini».