Casale sul Sile, la Lega accusa: "Usati soldi pubblici per la campagna elettorale"

CASALE SUL SILE "La giunta Giuliato si toglie la maschera e rivela il solito comportamento sospetto e autoritario, questa volta con i soldi pubblici. Infatti durante l'ultimo consiglio comunale del 25 Maggio la maggioranza ha approvato una variazione di bilancio di ben 164.250€ motivandola come "urgente" e di "emergenza. Tuttavia l'unica emergenza", replica il consigliere della Lega Nord Roberto Cavasin, "è proprio la prossima scadenza del loro mandato e la conseguente campagna elettorale. Nessuno dei punto all'ordine del giorno sembra nemmeno lontanamente di carattere emergenziale, anzi, alcuni punti evidenziano una chiaro atteggiamento di spesa atto a racimolare qualche voto per la maggioranza, ad esempio 15.000€ per gestione del verde e altri 15.000€ per la manutenzione ordinaria delle strade, probabilmente per sistemare qualche buca e sfalciare l'erba ed accontentare qualcuno".

Troviamo poi altri 2.500€ di spese per il turismo, proprio un settore dove la giunta Giuliato non ha saputo nemmeno intercettare il flusso di persone proveniente dalla GreenWay, come affermato, durante la seduta di consiglio, dal Vice Sindaco Biotti che a suo dire "le persone si fermano a bere un bicchiere d'acqua a Casier e poi a Musestre, a Casale non passano". Ma queste solo alcune delle stravaganti voci della variazioni di bilancio che costeranno alla Maggioranza il poco di consenso rimasto in questi anni. Va ricordato infine che questa amministrazione, che fa della partecipazione il proprio motto, in questi anni ha snobbato, a detta della Lega, petizioni firmate dei cittadini (come quella relativa all'ex mangimificio) oltre che tentato di zittire la minoranza in consiglio. Accuse molto pesanti che ora agitano il municipio del piccolo centro trevigiano.