Conegliano, tolte le deleghe all'ex sindaco Zambon: Donazzan insorge

Con una lettera indirizzata a Floriano Zambon, ex sindaco di Conegliano e presidente dell’associazione Città del Vino, l’assessore regionale Elena Donazzan ha voluto esprimere la propria vicinanza personale a Zambon privato di tutte le sue deleghe da parte dell'attuale sindaco, Fabio Chies. Un'azione definita “incomprensibile” dalla Donazzan in persona.

Nella lettera inviata a Zambon, l'assessore esprime stupore per come non siano state risolte eventuali incomprensioni o difformità di vedute del tutto normali in politica. «La tua persona, la tua storia politica, il tuo stile - si legge nella lettera - sono riconosciuti da alleati e avversari. La preoccupazione è quella di perdere un incarico di grande prestigio, quale è la rappresentanza in capo all’associazione delle ‘Città del Vino’: non un semplice incarico di spettanza territoriale, ma di caratura politica che Zambon ha saputo interpretare perfettamente - afferma l’assessore regionale, che concludw - spero il sindaco Fabio Chies ci ripensi perché in politica, quando c’è rispetto delle persone e comunione di intenti, le soluzione si devono saper trovare».