Presentata la "Lista per Vedelago": sedici candidati a sostegno del sindaco Andretta

VEDELAGO Dieci uomini e sei donne guidati dal capolista Daniele Soligo. La “Lista per Vedelago”, a sostegno del candidato sindaco Cristina Andretta è stata ufficializzata nelle scorse ore, svelando in via ufficiale i nomi di tutti e sedici i partecipanti.

La lista, che nasce da una grande ispirazione Federalista Europea, si compone di candidati motivati dall'impegno civico per porre al centro del programma elettorale il benessere dei cittadini con uno sguardo rivolto al futuro. Consapevoli di vivere in uno stato centralista con la tassazione più alta al mondo, la Lista per Vedelago volge lo sguardo allo stato Svizzero, che lascia la maggior parte delle tasse ai comuni. Risorse che un'amministrazione come quella di Vedelago potrebbe impiegare per rifare le scuole, le piste ciclabili, le strade la viabilità alternativa, investendo nella cultura, nell'ambiente o per aiutare le famiglie in difficoltà, basti pensare che i cittadini di Vedelago pagano solo di IRPEF più di 33 milioni di euro allo Stato.

Commenta il capolista, Daniele Soligo: “Ho sempre messo l'anima e il cuore per i nostri cittadini mettendoli sempre al primo posto. Temi come l’immigrazione selvaggia e la sicurezza sono sempre stati punti fondamentali del nostro programma, consapevole che alle volte non ci sono gli strumenti necessari a fare fronte a tutte le esigenze e con questa ispirazione presento con orgoglio questa lista di 16 persone che rappresenta tutto il territorio e che aiuteranno la nostra amministrazione a migliorare e progredire. Continueremo il lavoro svolto fino ad oggi rinnovando la nostra fiducia all'attuale Sindaco, Cristina Andretta e al vice Sindaco Marco Perin, cardini della nostra squadra. Lavoreremo assieme alla Lega Nord per amministrare il nostro comune in una prospettiva che ci accomuna verso una prima tappa che sarà, spero al più presto, l'autonomia del Veneto, per la quale noi come Indipendenza Veneta siamo stati gli artefici anche se indirettamente del referendum sull’autonomia, e ci impegneremo perché questo si trasformi in più risorse anche per Vedelago, per valorizzare le nostre bellezze tra cui villa Emo, villa Corner e le sorgenti del Sile, le nostre risorse agricole, produttive e sociali rappresentate dalle tantissime associazioni che con il loro volontariato fanno parte concreta del tessuto sociale di Vedelago”. Conclude Cristina Andretta: “Questa lista è fondamentale per la continuità e prosegue la corsa e l’impegno iniziato 5 anni fa. Ci sono persone uscenti che si ripropongono ma anche dei volti nuovi: un mix che unisce l'esperienza vissuta con i nuovi spunti per continuare a migliorare Vedelago ed essere vicini alla gente, ascoltarla per capirne le priorità e tradurle in azioni”. Qui di seguito l'elenco completo dei candidati:

Soligo Daniele 51 anni, imprenditore

Nicoletti Roberto 39 anni, imprenditore

Ballan Luca 38 anni, architetto

Scapinello Alessandro 52 anni, operaio

Gazzola Alessandro 36 anni, architetto

Falchi Gabriele 44 anni, commerciale

Monico Nives 37 anni, operaia

Maren Roberta 37 anni, impiegata

Ostetto Emanuela 41 anni, impiegata

Zorzetto Rossana 23 anni, estetista

Girardi Riccardo 28 anni, bancario

Corradin Ilaria 41 anni, consulente

Favarin Beniamino 70 anni, pensionato

Valentini Gianluca 36 anni, imprenditore

Campagnolo Annagrazia 29 anni, consulente

Didonè Gino 59 anni, imprenditore