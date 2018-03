Lista Zaia-Gentilini per le comunali 2018? L'ex sindaco Gobbo boccia la proposta

TREVISO Gentilini si, Gentilini no. E' questo il grande dilemma in seno alla Lega Nord negli ultimi giorni. Dopo che infatti si dava quasi per appurata la discesa in campo, alle elezioni comunali 2018 di Treviso, della lista Zaia-Gentilini, ora dai vertici della Liga Veneta sembra arrivare una bocciatura quasi definitiva.

Come riporta "il Gazzettino", ultimo a porsi in senso contrario a questo progetto è stato l'ex primo cittadino Gian Paolo Gobbo che ha ribadito come lo Sceriffo si senta ormai da tempo lontano dagli ideali della Lega Nord di oggi, motivo che già da solo dovrebbe far propendere per una bocciatura della candidatura congiunta Zaia-Gentilini, senza contare il voto contrario espresso negli ultimi giorni dai militanti del partito. La questione però è delicata, anche perchè il Governatore del Veneto vorrebbe una Lega compatta per spodestare Manildo e il Pd da Treviso, magari proprio con la lista Conte e la lista Zaia-Gentilini. Una cosa è certa però: la diatriba sulla presenza dello Sceriffo alle prossime elezioni non terminerà a breve.