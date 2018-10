Rinnovo del Consiglio provinciale: depositate le liste dei candidati

Sono due le liste che sono state depositate nelle scorse ore con i nomi dei candidati alla carica di consigliere provinciale di Treviso. Venerdì 12 ottobre, alle ore 11.30, si svolgerà il sorteggio per determinare l’ordine di pubblicazione delle liste.

La data per le elezioni dei componenti del Consiglio provinciale è stata stata fissata per mercoledì 31 ottobre. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle 23 nei seggi da costituirsi presso la sede della Provincia di Treviso, in via Cal di Breda 116. Normativa, modulistica e aggiornamenti nella sezione “Elezioni provinciali” sul sito www.provincia.treviso.it. Per la lista "Marcon Presidente" i candidati sono sedici così come per la lista "Amministratori di Marca".