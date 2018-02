Damiano: “Anche i partigiani furono assassini. Islam? Difenderemo l’Italia, ci vuole autorità”

Continua la campagna del Popolo della Famiglia che si presenta come vera alternativa agli altri partiti in questa campagna elettorale.

La vera alternativa

Il candidato capolista alla Camera nel collegio Treviso-Belluno, Lorenzo Damiano, con un look forte, giacca bianca “storica” a ricordare, come dice lui, “un tempo in cui c’era autorevolezza in tutto il Paese, un’autorevolezza che in questa società dove le regole non esistono più ritorna ad essere fondamentale” afferma che il movimento si attesta già ben oltre il 3-4% ed è destinato a prendere il posto di una certa politica di area centrodestra che si è completamente venduta per le poltrone: “Siamo la vera alternativa a questi partiti che in vent’anni non sono riusciti a produrre nulla per la famiglia. Fratelli d’Italia aveva la Meloni in Parlamento eppure nulla è stato fatto per aiutare gli italiani, la Lega continua a sbraitare sull’immigrazione eppure non è riuscita ad arginare un fenomeno dirompente, incontrollabile che è sotto gli occhi di tutti e che porterà alla completa islamizzazione della società. Se noi verremo eletti non faremo solo chiacchiere: perché siamo un popolo che vuole difendere il suo popolo, perché la vecchia politica che conosciamo si inginocchia solo all’Europa mentre c’è bisogno di recuperare la sovranità economica e monetaria".

La questione Islam: "Ci vuole autorità"

Damiano continua: "Con noi l’immigrazione diventerà controllata, difenderemo l’Italia dall’invasione islamica. Se non abbiamo autorità, tra poco saremo invasi dai musulmani che ci comanderanno. In Italia ci vuole vera autonomia: noi non vogliamo essere invasi dai musulmani, non vogliamo che anche in Italia arrivi la sharia, già in vigore ad esempio nel Nord d’Europa. Ogni Paese deve mantenere la sua cultura. Siamo un popolo che fonda le sue radici sulla cristianità, dobbiamo mantenere la nostra identità e la nostra tradizione: chi non vuole integrarsi deve tornare nel suo Paese e se necessario verrà cacciato”.

Sulla giornata del ricordo

Infine sulla giornata del ricordo Damiano conclude: “Anche i partigiani furono assassini, ugualmente uccisero e trucidarono gli oppositori e quelli che consideravano i loro nemici. I partiti politici soprattutto di un certo schieramento tendono a strumentalizzare anche questa giornata ma la storia va ricordata per intero, anche nelle scuole, non solo quello che comoda. Non si dice mai, ad esempio, che i partigiani comunisti trucidarono decine e decine di sacerdoti. Anche il nostro territorio è intriso del sangue cosparso dai partigiani comunisti, non dimentichiamolo mai”.

Le iniziative del Popolo della Famiglia

Il Popolo della famiglia domani, lunedì 12 febbraio, presenterà terrà il primo dei quattro incontri utili per conoscere il movimento e le sue linee programmatiche. Primo ospite darà il dirigente Mirko De Carli alle 20.45 all’hotel Cà del Galletto di Treviso. La prima di una serie di incontri che si chiuderà il 27 febbraio con l'arrivo del presidente del movimento Mario Adinolfi.

L'intervento di Damiano alla trasmissione Focus condotta da Luigi Bacialli di Rete Veneta:

