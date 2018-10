Alluvione nella Marca, De Carlo: «Subito piano infrastrutturale per la prevenzione»

«Serve un piano straordinario di messa in sicurezza del territorio di fronte a fenomeni meteo estremi sempre più frequenti. A cominciare dal nodo delle case che insistono lungo le golene dei fiumi la cui esistenza non può diventare una vera e propria lotteria».

A dirlo è Luca De Carlo, deputato di Fratelli d'Italia eletto nel collegio Treviso-Belluno. Non basta dire che gli argini hanno tenuto - afferma De Carlo - per capire la portata del problema è sufficiente guardare il panorama offerto da molte aree della provincia di Treviso dopo la pioggia. Si capirebbe subito che il problema non sono gli argini. Abbiamo un territorio urbanizzato incapace ormai di smaltire le piogge intense, i fenomeni climatici come quello dell'altro giorno rischiano ogni volta di trasformarsi in tragedie. C'è bisogno di un piano straordinario infrastrutturale pensato per la prevenzione perché questi eventi non sono più fenomeni isolati ma tendono a ripetersi in maniera preoccupante. Senza un nuovo piano idrogeologico e una più attenta programmazione delle nuove urbanizzazioni staremo ogni anno qui a parlare di tragedia o tragedia sfiorata. Comprendo lo stato d'animo dei cittadini - ha concluso De Carlo - ma quello delle case in golena è diventato un nodo urgente e grave. Serve aprire un tavolo che affronti la questione perché quelle abitazioni si affacciano sul pericolo e non possiamo fare finta che il problema non esiste. Occorre maturità e responsabilità, accettando anche il fatto che la soluzione definitiva è spostare quelle famiglie in aree più sicure».